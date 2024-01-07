Kolombiya eski Dışişleri Bakanı Maria Angela Holguin Cuellar’ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından kişisel temsilci olarak resmen atanması Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve siyasi partiler tarafından olumlu bir gelişme olarak nitelendirildi.

Haravgi ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dün konuya ilişkin açıklamasında, BM Genel Sekreteri Guterres’in Kolombiyalı diplomat Cuellar’ı kişisel temsilcisi olarak resmen atamasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Hristodulidis, göreve geldiği ilk günden itibaren bu aşamaya gelebilmek için çok çalıştığını ve Cuellar’ın atanmasının çok önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “müzakerelere dönmek için siyasi eşitlik istediği” şeklindeki açıklamasının sorulması üzerine ise Hristodulidis, yorum yapmak istemediğini ancak açıklamalar ve yaklaşımların bilindik olduğunu ve herkesin müzakere masasında değerlendirileceğini söyledi.

DİSİ, AKEL ve DİPA partileri de dün konuya ilişkin yaptıkları açıklamalarda, Cuellar’ın atanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.