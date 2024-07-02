Güney Kıbrıs’ta bulunan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Meclis Başkanı Annita Dimitriu tarafından ayrı ayrı kabul edildi.

Haravgi gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejciınovic Buric arasında başkanlıkta yapılan görüşmede Avrupa Konseyi'nin gündemiyle ilgili konular, Kıbrıs sorunundaki durum, müzakerelerin yeniden başlaması çabaları, kayıplar meselesi, kapalı Maraş bölgesindeki statükonun “ihlal edilmesi”, Pierro Fassino’nun Maraş raporu, Güney Kıbrıs’ın Türkiye’ye karşı olan 4’üncü hükümetler arası başvuru gibi konuların ele alındığını yazdı.

Habere göre, Hristodulidis, görüşmede Güney Kıbrıs’ın ilke ve değerlere dayalı konuların ileriye götürülmesi için Avrupa Birliği ve aynı zamanda Avrupa Konseyi ile rutin ve yakın iş birliğinin gerekli olduğuna vurgu yaptı.

Hristodulidis ayrıca görev süresinin dolması ışığında Genel Sekreter olarak yaptığı çalışmalar nedeniyle Buric'e teşekkürlerini de sundu.

-Dimitriu-Buric görüşmesi

Haravgi gazetesi bir başka haberinde ise Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ile yaptığı görüşmeye yer verdi.

Habere göre, Buric, BM Genel Sekreteri’nin, Kıbrıs sorununun çözümü hedefiyle müzakerelerin yeniden başlaması çabalarına destek belirtti.

Rum Meclisi’nden yapılan açıklamaya dayanarak, görüşme sırasında Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun Kıbrıs sorununda ve Kıbrıs sorununun çözüm çabalarında ilkelere dayalı tutumu nedeniyle Avrupa Konseyi’ne teşekkürlerini ilettiği kaydedildi.

Habere göre, Dimitriu ayrıca meclisin insan haklarının, demokrasinin ve hukuk devletinin korunmasına ilişkin kazanımlara, ilke ve değerlere verdiği önemi vurguladı.

Dimitriu ayrıca Güney Kıbrıs’ın Avrupa Konseyi organlarına katılımının ve de yapılan faaliyetlerin, demokratik kurumların güçlendirilmesi açısından somut sonuçlar getirdiğini, vatandaşların hayatlarına da değer kattığını belirtti.

Habere göre, Dimitriu ile Buric arasındaki görüşmede Ukrayna’daki durum, yapay zekanın kullanılması, Avrupa’daki aşırı ideolojilerin engellenmesi gerekliliği, demokratik temsiliyetin güçlendirilmesi gibi konular da ele alındı.

Görüşmede Güney Kıbrıs’ın Avrupa Konseyi’ndeki Daimi Temsilcisi Dimitris Haciargiru da hazır bulundu.