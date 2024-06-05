Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bugün Kıbrıs kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin’le görüşecek olması konusunda “önemli bir haftadayız” değerlendirmesinde bulundu.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün Belçika’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi’nin yemek daveti sonrasında yaptığı açıklamada Kıbrıs sorununa değindiğini yazdı.

Gazete, Rum hükümetinin dün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin’le bugün bir görüşme gerçekleştireceği konusunda bilgilendirildiğini yazdı.

Holguin’in Guterres’le görüşmesinde aktaracağı bilgilerin niteliğinin önem taşıdığını ve Rum hükümetinin, Holguin’in “tarafsız bir bilgilendirmede bulunması beklentisinde olduğunu” vurgulayan gazete, Hristodulidis’in dün yaptığı açıklamada; “Holguin’in bu hafta BM Genel Sekreteri’yle görüşeceği yönünde bilgilendirildiğini” söylediğini aktardı.

Hristodulidis, önemli bir haftanın içerisinde olduklarını iddia ederek “Keşke olumlu gelişmeler yaşansa, biz hazırız” şeklinde konuştu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’in de Guterres’le görüşeceğinin hatırlatılması üzerine ise Hristodulidis, Yunanistan’la koordinasyon içerisinde olduklarını, Yunan bakanın ileteceği mesajın ise kamuoyuyla pek çok kez paylaştıkları, gizli olmayan görüşler olduğunu dile getirerek “Müzakerelerin yeniden başlaması ihtimalinin olup olmadığını görebilmemiz için bir görüşme başlamalıdır” şeklinde konuştu.

Gazete haberinin devamında ise, Holguin’in daha önce yaptığı bir açıklamada, Hristodulidis’in “müzakere sürecinin kilidini neyin açacağını bildiğini” söylediğini hatırlatarak Holguin’in tam olarak neyi kastettiği konusunda Hristodulidis’in kamuoyunu bilgilendirmediğini, muhalefetin de bu konuyu gündeme getirmediğini vurguladı.