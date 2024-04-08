Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in geçen cuma günü Larnaka sahil bölgesinde bulunan Kıbrıs Türk mahallesinde yürütülen iki çalışmanın açılışını yaptığı haber verildi.

Hristodulidis’in geçen cuma günü Larnaka’da Piyale Paşa sahil yolu ve bitişiğindeki “Mesogios” isimli sanatçılar parkı üzerindeki binaların ön cephelerinin restorasyonuyla ilgili olarak yürütülen iki çalışmanın açılışını yaptığını yazan Politis gazetesi, iki çalışmanın da Avrupa fonlarıyla finanse edildiğini ifade etti.

Çalışmaların yıllardır ihmal edilen mahalleyi daha iyiye dönüştürdüğünü kaydeden gazete, bölgenin hali hazırda turistik yürüyüş programına dahil edildiğini ekledi.