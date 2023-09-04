Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında bugün 9’uncusu yapılacak üçlü zirve için dün Güney Kıbrıs’a giden İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le yaptığı görüşme bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi “Gelecekle İlgili Yol Haritası- Kıbrıs ile İsrail Arasındaki İlk Hükümetler Arası Toplantı 2024 Yılında” başlığıyla yer verdiği haberinde, Netanyahu'nun, hükümet değişiminin ardından Rum kesimine yaptığı ilk ziyarette, gelecekle ilgili bir yol haritası belirlediğini yazdı.

Gazete, Hristodulidis ile Netanyahu’nun iki ülke arasındaki ilk hükümetler arası görüşmenin yapılması konusunda anlaştıklarını kaydetti. Bunun 2024 yılının ilk çeyreğinde olması ve görüşmede siyasi diyalog, enerji, savunma, turizm ve yatırımların da bulunduğu çok çeşitli konuların ele alınmasının planlandığı kaydedildi.

Görüşmesinin ardından yaptığı açıklamasında, iki ülke arasındaki derin dostluğa değinerek, tüm alanlardaki ikili ilişkilerinin stratejik niteliğini ortaya koyduklarını kaydeden Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, İsrail hükümetine yangınlarla mücadele konusunda Güney Kıbrıs’a yönelik yardımlarından ötürü teşekkür etti.

Netanyahu’yla birlikte işbirliği ve ortak hedefler yelpazesini gözden geçirdiklerini, aynı zamanda gelecekle ilgili yol haritasını ele aldıklarını ifade eden Hristodulidis, 2024 yılının ilk çeyreğinde ilk hükümetler arası görüşmeyi yapmak konusunda anlaştıklarını söyledi.

Birlikte yapmak istedikleri birçok şey olduğunu ve siyasi diyalog, enerji, savunma, turizm, yatırım ve diğer alanlarda bir sonraki adımları belirlediklerini ifade eden Hristodulidis, terörün her türlüsünün kınanmasında İsrail’in yanında olduklarını, aynı zamanda terörle mücadeleye yönelik sürekli koordine olunmasının da önemine işaret etti.

Enerji konularına da değinerek, işbirliğine ilişkin sonraki adımları ele aldıklarını ifade eden Hristodulidis, bölgede Doğu Akdeniz’i Avrupa’yla bağlayacak güvenilir bir enerji koridoru oluşturulmasına ilişkin perspektiflerin ileriye götürülmesi konusunda anlaştıklarını kaydetti.

Üçlü işbirliğinin genişletilmesi konusunda hem fikir olduklarını da söyleyen Hristodulidis, bunun bugün yapılacak üçlü zirvede ele alınacağını belirtti.

-Netanyahu

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise açıklamasında, iki halk arasında olduğu gibi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le derin bir dostluğa sahip olduğunu belirtirken, iki ülkenin ortak hedefler paylaştıklarını söyledi. Netanyahu, demokrasiye bağlı olduklarını ve işbirliklerinin de sürekli güçlendiğini ifade etti.

Güney Kıbrıs’a yaptığı ziyaretin işbirliklerini daha da güçlendireceğini belirten Netanyahu, sözlerinin devamında, iki ülkenin güvenlik konularındaki işbirliğine değinerek, Hristodulidis’e, Rum makamlarının Güney Kıbrıs topraklarında İsrailliler aleyhindeki terör eylemi girişimlerinin önlenmesi konusunda sağladığı hizmetlerden ötürü teşekkür etti.

Enerji konusuna da değinerek, konuyla ilgili işbirliğinin incelenmekte olduğunu kaydeden Netanyahu, "Güney Kıbrıs’ı Yunanistan ve Avrupa kıtasıyla bağlayacak elektrik bağlantısı" ve Güney Kıbrıs’ın İsrail'in yanı sıra doğusundaki ülkelere muhtemel" bağını ele aldıklarını belirtti.

Netanyahu, izole olmamaları ve ülkede sorun olduğu zaman enerji sağlayabilecek diğer enerji kaynaklarıyla bağlantılı olmaları imkânı sunan bunların ciddi şekilde tartışıldığını kaydetti .

Benjamin Netanyahu, doğal gaz alanındaki işbirliğiyle ilgili çeşitli seçeneklerin de gözden geçirildiğini söyledi.

Gazete, Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan arasındaki 9’uncu üçlü zirvenin bugün Lefkoşa Rum kesiminde yapılacağını da ekledi.

Politis gazetesi ise “Enerji Koridoruyla İlgili Adımlar” başlıklı haberinde, İsrail’in tutumunun, gerek elektrik, gerek doğal gazla ilgili olarak, Doğu Akdeniz’deki enerji projelerinin gelişimi konusunda belirleyici olduğunu yazdı.

İsrail’in EuroAsia Interconnector projesinin ilerlemesini istediğini yazan gazete, Suudi Arabistan’ın buna yönelik potansiyel yatırım ilgisinin ise sürpriz olduğuna işaret etti.

Öte yandan İsrail’in kıtalararası büyük bir işbirliği hedeflediğini gizlemediğini kaydeden gazete, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun özellikle altyapılarla ilgili olarak, gerçek bir Asya, Orta Doğu ve Avrupa koridorundan söz ettiğini yazdı.

Habere göre, bunun, “Avraam Anlaşmaları"nın diğer bölge ülkelerinin katılımıyla genişlemesi halinde mümkün olabileceğini ifade eden Netanyahu, “Asya’dan Arap yarımadasına, İsrail’e, Kıbrıs’a ve oradan da Avrupa’ya uzanabilecek bir koridora sahip olacaklarından emin olduğunu” sözlerine ekledi.

Öte yandan, Kıbrıs Rum Haber Ajansı'nın haberine dayandırılan haberde, bir sonraki üçlü görüşmenin büyük ihtimal “3+1” şeklinde ve Hindistan’ı da kapsayacak şekilde olacağını yazan gazete, Netanyahu’nun İsrail’den ayrılmadan önce yaptığı açıklamalara da yer verdi.

İsrail’den ayrılmasından önce yaptığı açıklamada, enerji konusunda yakın zamanda kararlar alınması gerekeceğini söyleyen Netanyahu’nun, son yapılan doğal gaz keşiflerinin İsrail devletinin doğal gaz ihtiyaçlarını karşılamaktan öte, Avrupa’ya ihraç etme olanağı da sağlayacağını sağladığını aktardı.

İhracatı yapacak birçok yol bulunduğunu dile getiren Netanyahu, Güney Kıbrıs’ta yapılacak görüşmelerde bu yollardan ikisine atıfta bulunacağını ve bunların EastMed doğal gaz boru hattı veya Güney Kıbrıs’ta bir doğal gaz sıvılaştırma ünitesi olduğunu vurguladı.

Gazete, Netanyahu’nun Kıbrıs'taki temaslarında, 'Güney Kıbrıs’ın doğal gaz konusundaki niyetini, doğal gaz sıvılaştırma ünitesi inşa edilmesi niyeti olup olmadığı ve doğal gazın Avrupa’ya kanalize edilmesiyle ilgili diğer yöntemlerin" ele alındığını kaydetti.

Konuyla ilgili haberler, Haravgi’de “Netanyahu: East Med veya Kıbrıs’ta Sıvılaştırma Terminali- Hristodulidis ile Netayyahu Güçlü Dostluklarını Övdüler”, Alithia’da ise “Kıbrıs ile İsrail Arasında 2024 Yılındaki İlk Hükümetler Arası Toplantıyı İlan Ettiler- Netanyahu: East Med Gündemin Üst Sırasında” başlıklarıyla yer buldu.