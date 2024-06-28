DİSİ’nin muhalefette olması nedeniyle aralarında koordinasyon bulunmayan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve DİSİ Lideri Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, Avrupa Halk Partisi’nin (EPP), 5 yıllık siyasi öncelikler planına Kıbrıs sorununu almaması üzerine “hizaya gelmek zorunda kaldığı” bildirildi.

Fileleftheros “Nikos ve Annita Hizalandı… Brüksel’deki Başarısızlığın Baskısı ELK’de (EPP) Koordinasyonu Getirdi” başlıklı haberinde Brüksel’de düzenlenen EPP Başkanlar Toplantısı’nda Avrupa Parlamentosunun (AP) önümüzdeki 5 yılı için “Güçlü Avrupa için 10 maddelik Strateji”nin ele alındığını ve ortak bir belge oluşturulduğunu yazdı.

Habere göre, Avrupa Halk Partisi’nin önümüzdeki 5 yıllık dönem için belirlediği öncelikler listesinde Kıbrıs sorununa herhangi bir atıf yapılmadı. Ortak metinde Kıbrıs sorununun, “usulen de olsa” arasında 5 yıllık siyasi öncelikler arasında yer almamasının ve bu büyük siyasi başarısızlığın sorumluluğu Hristodulidis’in hem de Dimitriu’nun omzuna yüklenecekti. Hristodulidis ve Dimitriu bu baskı nedeniyle nihayet aralarında iş birliği ve koordinasyon sağlayarak Kıbrıs sorununu, Avrupa Parlamentosu’ndaki en büyük siyasi grup olan Avrupa Halk Partisi’nin ortak belge taslağına dahil ettirmeyi başardı.

Avrupa Halk Partisi çalışmalarına Hristodulidis’in “üye ülke başkanı”, Dimitriu’nun da Güney Kıbrıs'ı temsilen üye parti sıfatıyla katıldığını yazan gazete Avrupa Halk Partisi içerisinde ilk kez koordine hareket ettiğine dikkat çekti.

Habere göre Hristodulidis’in, DİSİ’nin üyesi olduğu bir siyasi gruba, DİSİ’nin muhalif olduğu hükümet başkanı olarak katılıyor olması da, ikilinin Avrupa Halk Partisi çalışmalarında siyasi koordinasyon içerisinde olmayıp rutin nezaket ilişkileri sergilemeleri Avrupa Halk Partisi içerisinde dikkat çekti ve pek çok kez “yorum konusu” oldu.

Gazete, Rum Başkanlık Sarayı’nın, ortak belge taslağına Kıbrıs sorununun da eklenmesinin Hristodulidis’in, Dimitriu ile koordinasyon sağlayarak kaydettiği başarı olarak lanse ettiğini, DİSİ’nin ise bu başarının, DİSİ’nin Hristodulidis ile koordineli çabaları sonucu elde edildiğini açıkladığına dikkat çekti. İki açıklama arasındaki farkın da dikkatlerden kaçmadığına vurgu yaptı.

Haberde ortak metin taslağına giren ifade şu şekilde aktarıldı: “BM’nin Kıbrıs’ı ilgili BM kararlarına, AB Hukuku’na, Birlik ilke ve değerlerine uygun olarak yeniden birleştirme çabasına güçlü desteğimiz devam ediyor.”

Alithia ise haberi “Annita: Başkan İle Koordineli Çaba Harcayarak Kıbrıs Sorunun ELK Öncelikleri Arasına Kattık” başlığıyla aktardı.