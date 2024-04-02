Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e Güney Kıbrıs’ta duyulan güven gün geçtikçe azalıyor.

Haravgi gazetesi: “Hristodulidis Hükümeti AB Anketinde De Düşüşte” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, “Eurobarometre” anketinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e yönelik güvenin azalmakta olduğunu teyit ettiğini yazdı.

Güney Kıbrıs’ta ankete katılan 501 kişinin yüzde 64’ü, Hristodulidis hükümetine güvenmediğini belirtirken, yüzde 31’i ise güvendiğini ifade etti.

Gazete, bu sonuçlarla Güney Kıbrıs’ın hükümete duyulan güven konusunda AB ülkeleri arasında alt sıralarda yer aldığını belirtirken, aynı anketin, yerel yönetimler ve AB’ye duyulan güvenin de daha fazla olduğunu gösterdiğini aktardı.

Yerel yönetimlere güven yüzde 44, AB’ye güvenin ise yüzde 50 olduğu ankette, katılımcıların sadece yüzde 27’si “işlerin doğru yolda gittiğine inandığı” yanıtını verdi.

- - Mülteci akınları birinci sırada

Anketin diğer bir kısmında, ülkenin en büyük sorununun ne olduğuna yanıt vermeleri istenen katılımcılar, yüzde 54’le mülteci sorununu işaret ettiler.

Habere göre, söz konusu soruya katılımcıların yüzde 40’ı “hayat pahalılığı”, yüzde 28’i “ekonomik sorunlar”, yüzde 23’ü barınma, yüzde 15’i “eğitim” gibi yanıtlar verirken, yüzde 2’lik bir kesim ise “ankette seçeneklerde sunulmayan başka bir sorun olduğu” vurgusunu yaptı.

