Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in mart ayı içerisinde Yunanistan’da bulunan Aynaroz Yarımadası’nı ziyaret edeceği belirtildi.

Alithia gazetesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, 13 Mart tarihinde “Aynoroz” (Yunanca: Άγιον Όρος - Kutsal Dağ) Yarımadasına ziyaret gerçekleştireceğini yazdı.

Gazete bu yöndeki açıklamanın, geçen pazar günü düzenlenen bir etkinlik sırasında “Aynoroz’”da bulunan Athos dağındaki Vatopedi Manastırı «Yaşlı Efraimi» tarafından yapıldığını belirtti.

Aynoroz, Balkanlar’da Yunanistan'ın Halkidiki yarımadasından Ege Denizi'ne doğru uzanan 3 dar ve uzun yarımadanın en doğuda olanıdır. Doğu Ortodoks manastırının önemli bir merkezi olup Yunanistan Cumhuriyeti içinde özerk bir hükûmet olarak yönetilmektedir.

Aynoroz Adası’nda sadece erkeklerin yaşadığı da bilinmektedir.