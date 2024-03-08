Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Meclis Başkanı Annita Dimitriyu’nun Bükreş’te gerçekleştirilen Avrupa Halk Partisi kongresinde ayrı ayrı yaptıkları konuşmalarda Avrupa Halk Partisine Güney Kıbrıs’a doğru bakması ve Kıbrıs sorunuyla ilgili çabayı desteklemesi çağrısında bulundukları ifade edildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre Hristodulidis konuşmasında, Avrupa Halk Partisinin ülkenin yeniden birleşmesi çabalarında istikrarlı ve belirgin bir şekilde Güney Kıbrıs’ın tarafında durduğunu savundu.

Hristodulidis, Avrupa Birliğinin, ileri sürülen “Türk işgalinin 50 yıl akabinde hala daha Türk işgali altında olmaya devam eden son bölünmüş üye devleti için katalizör birleştirici bir güç olması gerektiğine kesinlikle inandığını” da vurguladı.

Hristodulidis, ileriki aylarda Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümünün sağlanması için müzakerelerin hızlı bir şekilde yeniden başlamasıyla ilgili çabalarında, geniş siyasi ailelerinin ve AB kurumsal organlarının liderliklerinin desteğine güvendiklerini de söyledi.

Gazete Hristodulidis’in konuşmasında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von Der Leyen’in şahsına birçok atıfta bulunduğunu da belirtti.

Orta Doğu’daki duruma atıfta bulunarak “donmuş ihtilaflar” bulunmadığını da dile getiren Hristodulidis, AB’nin Orta Doğu’da meydana gelenler konusunda güçlü bir sese ve role sahip olmama lüksüne sahip olmadığını ifade etti.

Gazze’deki insani trajedinin gecikme olmadan acil dikkatlerini gerektirdiğini de ifade eden Rum lider, AB’nin ABD, BM aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri gibi bölge ve körfez ülkeleri gibi ana ortaklarla liderlik sergilemesi gerektiğini ifade etti.

Rum kesiminin bölgenin ayrılmaz bir parçası olarak savaşın başlamasından bu yana tüm komşularıyla birlikte “Amaltheia” isimli denizden insani koridorla ilgili inisiyatifiyle alakalı plan için çalıştığını da dile getiren Hristodulidis, gözlerinin önünde bu insani trajedi gerçekleşirken daha fazla bekleyemeyeceklerini sözlerine ekledi.