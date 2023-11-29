“Önlemleri kamuoyuna açıklamayacağız, kimileri görünür kimileri görünmez olacak''

“Önlemleri kamuoyuna açıklamayacağız, kimileri görünür kimileri görünmez olacak

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, ara bölge için bazı önlemler kararlaştırdıklarını, kararlaştırdıkları önlemleri kamuoyuna açıklamayacaklarını söyledi.

Cyprus Times’ın haberine göre Hristodulidis Rum-Amerikan Ticaret Odası’nın bu akşam düzenlediği bir etkinlik çıkışında gazetecilerin Ay. Demet-ara bölge ile ilgili sorularına muhatap oldu.

Dünkü açıklamasında BM Barış Gücü’nün temasları için 24 saatlik süre verdiği, bu sürenin dolduğu hatırlatılan, bu akşamüzeri de Ay. Demet’te yeni bir “olay olduğu” iddiası sorulan Hristodulidis “kararlaştırdığımız önlemleri yarın sabahtan itibaren uygulamaya koyuyoruz” dedi.

Hristodulidis kamuoyuna açıklamayacaklarını belirttiği önlemlerin “bazılarının görünür olacağını, bazılarının görünmeyeceğini” söyledi. “Bu çok ciddi bir ihlal. Millî Muhafız Ordusu, Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tepki yöntemimizi kararlaştırdık. BM’nin sürdürdüğü çabalarda bir gelişme olmazsa yarın sabahtan itibaren bu yöntemi uygulamaya koyacağız” ifadesini kullandı.

Hristodulidis bir soruya karşılık Ay.Demet- ara bölgedeki durum hakkında BM Güvenlik Konseyi Daimi üyelerini ve AB’yi bilgilendirdiklerini açıkladı.

Kıbrıs Türk tarafının, ara bölgenin torak ile bağlantılı olduğu ve müzakerelerde gündeme geleceği görüşü hatırlatıldığında ise Hristodulidis bunun, Türk tarafınca her zaman müzakere masasına getirilen bir konu olduğunu,” hiçbir ciddiyeti olmaduğını, yorumlamaya değmediğini” iddia etti.