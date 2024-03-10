Özersay: "KKTC’de çok ciddi bir yoksullaşma süreci yaşanıyor"

Halkın Partisi’nden (HP) bir heyet köy ve bölge ziyaretleri çerçevesinde Mormenekşe, Atlılar ve Yıldırım köylerini ziyaret ederek muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

HP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretler sırasında konuşan HP Genel Başkanı Kudret Özersay KKTC’de çok ciddi bir yoksullaşma süreci yaşandığını savundu ve Türkiye’de yapılacak yerel seçimler ertesinde ekonomistlerin devalüasyon tahmininde bulunduklarını belirtti.

Özersay, “Şu anda fiilen zaten Türk Lirasının kademeli olarak değer kaybını yaşıyoruz yani her gün daha da fakirleşiyoruz, alım gücümüz sürekli eriyor. Bir an önce başta tarım ve hayvancılık olmak üzere pek çok alanda plan ve programa ihtiyaç vardır. Teşviklendirmeleri, yurt dışından yapılan ithalatı, vergilendirme yaklaşımlarını gözden geçirmeye ve piyasada denetim yaparak dar gelirli vatandaşları rahatlatmaya, daha da ezilmelerini önleyecek tedbirler almaya ihtiyaç vardır” ifadelerini kullandı.

TL’nin her gün biraz daha değer kaybettiği ve vatandaşın alım gücünün her gün eridiğinin inkar edilemez bir gerçek olduğunu belirten Özersay, “Bu yaklaşan tehlikeyi görüp özellikle toplumun dar gelirli kesimlerini destekleyecek tedbirler almak gerekir, hem de hemen” ifadelerini kullandı.

Çalışma hayatında sosyal sigorta yatırımlarının gerçek maaş üzerinden yapılmasını sağlayacak ve bunun kademeli olarak sektörel bazda hayata geçirilmesini mümkün kılacak bir anlayış değişikliğinin artık şart olduğunu dile getiren Özersay, “Ülkede özellikle bazı kesimlerin şu anda hızla yoksullaşmasının emeklilikleri ertesinde kendilerine ve topluma bedeli çok daha ağır olacak, bu tehlike giderek büyüyor, asgari ücret üzerinden yatırım yapılması uygulamasını ele almak zorundayız. Aksi halde yakında çok daha büyük sosyo-ekonomik sorunlarla baş başa kalacağız” dedi.

Ziyaretler sırasında vatandaşların özellikle yabancıların mal alımı, yasa dışı yollardan ülkeye kaçak giren iş gücünün yarattığı sıkıntılar ve yüksek öğrenimde son dönemde yaşanan sorunların ele alındığı belirtilerek, bu alanlardaki politikalarını ve çözüm vizyonunu anlatan Kudret Özersay “Çalışma hayatında sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarının gerçek maaş üzerinden yapılabilmesi ve bunun da hem devlet hem de daha özerk mekanizmalar tarafından denetlenmesi için adım atmamız gerekmektedir. Aksi halde dar gelirli olan ve ayın sonunu getirmekte zorlanan özel sektör çalışanlarının geleceklerinden, emekliliklerinden çalınmış olunacaktır. Bu sorunun topluma yansıması bazı kesimler arasındaki uçurumun bir süre sonra daha da derinleşmesi şeklinde olacaktır. Gerçek maaş üzerinden yatırımların yapılması yaklaşımına kademeli olarak ve sektörel bazda adım adım geçilmesi artık kaçınılmazdır. Tabi ki işverenlere de devletin yardımcı olması yoluyla işsizliğin de önünün alınması hedeflenmelidir” vurgusu yaptı.

Bazı ekonomistlerin Türkiye’de yerel seçimler ertesinde TL’de devalüasyon beklentisi olduğunu tekrarlayan Özersay “Bunun doğru bir analiz olup olmadığını şimdiden kestirmek güç ama inkar edilemeyen bir gerçek var ki o da TL’nin her gün biraz daha değer kaybettiği ve vatandaşın da alım gücünün her gün eridiğidir. Bu yaklaşan tehlikeyi görüp özellikle toplumun dar gelirli kesimlerini destekleyecek tedbirler almak gerekir hem de hemen” dedi.

Özersay’a ziyaretlerde Gazimağusa İlçe Başkanı Hülya Karaali, Merkez Yürütme Organı ve Parti Meclisi üyeleriyle Gazimağusa İlçe Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan kalabalık bir grup eşlik etti.