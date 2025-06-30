Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Turgut Alas, hükümetin, tarım politikalarını eleştirdi.

Alas yaptığı yazılı açıklamada, iklimsel özellikleri ve toprak yapısıyla sulu tarıma en elverişli bölgelerin Güzelyurt ve Lefke olduğuna işaret ederek, “Bu bölgelerin sorunları çözülmeden, başka bölgelere boşa umut pompalamanın bir anlamı yoktur” dedi.

Girdi maliyetlerindeki artış ve bunun önüne geçilecek adımların atılmaması nedeniyle birçok üreticinin ya üretimi azalttığını ya da üretimden vazgeçtiğini savunan Alas, Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen ve tarımda kullanılacağı söylenen sulama suyunun ise çözüm olması beklenirken, "sorun olduğunu" iddia etti.

“Belli kişilere ayrıcalık tanındığı, suyun gerçekten ihtiyaç duyulan alanlara değil belli kişilere rant kapısı olarak kullandırıldığı” yönünde iddialar bulunduğunu söyleyen Alas, seçim öncesi vaatler pompalanmaya başladığını ileri sürdü. Alas, “Halbuki pompalanması gereken yanlış vaatler değil doğru zamanda doğru yerlere suyun kendisidir” dedi.