Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Başbakan Ünal Üstel’in adalet karşısında kimsenin ayrıcalığı olamayacağını ifade ettiğini belirterek, “Bu açıklamasında samimiyse kendisine yakın isimlerle partisinden milletvekilleri hakkındaki polis soruşturmalarının ilerlediğini görmek istiyoruz” dedi.

Özersay yaptığı açıklamada, Başbakan Üstel’in partisine mensup bazı üst düzey bürokratlarla milletvekillerinin ve kendisine yakın olan bazı isimlerin sahte diploma aldıklarının bilindiğini savundu ve bu isimler konusunda henüz polis soruşturması başlatıldığını ve ilerletildiğini görmediklerini kaydetti.

Özersay açıklamasında “Sayın Üstelin bu son açıklaması ertesinde somut bir adım atıldığını görmek istiyoruz tabi eğer dostlar alış verişte görsün diye yapılan bir açıklama değilse!” ifadelerini kullandı.

Başbakan’a yakınlığı ile bilinen bazı kişilerin sahte diploma ve benzeri konularda polis soruşturmasına takılmamak için yurt dışına gittikleri iddialarına da değinen Özersay, “Ünal bey tarafından korunduğu iddia edilen isimler vardır. Böyle bir koruma ve kollama söz konusuysa asıl ayrıcalığı yaratan bu yaklaşımlar değil midir?” diye sordu.

Özersay açıklamasında, “Bir süre önce sayın Üstel’e çağrı yapmıştık, partisinin milletvekilleri hakkında polis soruşturması olduğunu ve dokunulmazlıklarının kaldırılmasına şimdiden evet demeleri gerektiğini vurgulamıştık. Sayın Üstel’den hiç ses seda çıkmadı bu konuda. Oysa şimdi kimseye ayrıcalık yapılmayacağını söylüyor. Dokunulmazlıklar başlı başına bir ayrıcalıktır zaten. O nedenle çağrımızı yineliyoruz, çıkın ve bir ayrıcalık olan dokunulmazlık konusunda günü gelince evet oyu vereceğinizi ve kimseyi koruyup kollamayacağınızı açıklayın” ifadelerini kullandı.