Halkın Partisi, özel bir bakımevinde kalan bir kişinin bakıcısı tarafından darp edilmesi olayıyla ilgili "sorumluluğun Çalışma Bakanlığı’nda olduğunu" belirtti.

HP’den yapılan yazılı açıklamada, bakımevlerindeki kişilerin yaşam koşullarının sadece oradaki çalışanlar ve idarecilerin sorumluluğunda olmadığı, Sosyal Hizmetler Dairesi yasasının bu yetkiyi bakanlığa verdiği ifade edildi.



Gazimağusa’da geçen gün ortaya çıkan ve özel bakımevinde kalan 100 yaşındaki bir kişinin bakıcısı tarafından darp edilmesinin kabul edilebilecek bir durum olmadığı kaydedilen açıklamada, “Bakımevlerinde kalanların sağlığı, bakımı, yaşam koşulları sadece oradaki çalışanların ve idarecilerin değil, aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sorumluluğudur.” ifadeleri kullanıldı.

“Soruyoruz; bu yetki sizde varken neden denetlemiyorsunuz ? Son olayda bahsi geçen bakımevini ve diğer özel bakımevlerini ne sıklıkla denetliyorsunuz ? Yasada yetkiniz varken neden denetlemediniz ?” sorularının yer aldığı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bir an önce bu konuda gerekli adımları atması ve bakımevlerindeki genel durumla ilgili kamuoyunu aydınlatması gerektiği kaydedildi.