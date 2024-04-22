Hong Kong'da çevre kirliliğini azaltmak amacıyla tek kullanımlık plastiklere getirilen yasak yürürlüğe girdi.

Hong Kong Çevre Koruma Departmanının resmi sitesinde yayımlanan açıklamada, tek kullanımlık plastiklere yönelik yasağın başladığı bildirildi.

Büyük gıda üreticisi ve tüketicisi olması nedeniyle çok miktarda plastik ve straforun tüketildiği Hong Kong'da bu alanda getirilen yasağın bugünden itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

Yeni yasa kapsamında çatal, bıçak, pipet ve tabak gibi tek kullanımlık ürünlerin satılamayacağı ve dağıtılamayacağı ancak yasağın paket servislerde kullanılan plastik gıda kapları ve bardaklar için henüz geçerli olmadığı belirtildi.

Yasağın seneye uygulanması beklenen ikinci aşamasında paket servis de dahil tek kullanımlık tüm plastik ürünleri kapsayacağı vurgulandı.

Geçiş sürecinde 6 ay mühlet verilen restoranların birçoğunun yeni önlemi uygulamaya başladığı kaydedildi.

- "Plastik kaşığı kağıt kaşıkla değiştirmek maliyeti iki katına çıkarıyor"

Hong Kong'daki Kuen Fat Kitchen restoranının sahibi Kitty Chan, artan maliyetlere dikkati çekerek, "Tek kullanımlık bir çatal bıçak setinin küçük bir değişiklik olduğunu düşünebilirsiniz ancak plastik kaşığı kağıt kaşıkla değiştirmek maliyeti iki katına çıkarıyor. Dolayısıyla yiyecek ve içecek sektörü için pek de dostane değil." dedi.

Çevreci örgüt Greenpeace, plastik çatal bıçak takımlarının, Hong Kong'da tek kullanımlık poşetlerden sonra en büyük plastik atık kaynağı olduğunu ancak birçok işletmenin ambalajlarını iyileştirmek yerine yeni kurallara uymak için doğal kaynaklardan yapılmış alternatif plastiklere yöneldiğini açıkladı.

Greenpeace üyesi Leanne Tam, her türlü plastik yasağı politikasının, halkı maddeden uzak durmaları yönünde etkilemeyi amaçlaması gerektiğini dile getirerek, "Hükümete tek kullanımlık yerine yeniden kullanılabilir ürünleri teşvik etmek için daha fazla kaynak ayırması gerektiğini hatırlatmak isteriz. Sorunun temelini çözmenin yolu budur." diye konuştu.

Hong Kong hükümetinin 2022 rakamlarına göre şehir, günde 11 bin 128 ton katı atık imha ediyor, bunların 2 bin 369 tonunu plastikler oluşturuyordu.

Hong Kong'da atıkların yok edilmesi için 3 düzenli katı atık depolama sahası bulunuyor fakat hükümet, bu sahaların 2026 yılına kadar dolmasını öngörüyor.

Hong Kong, 1 Ağustos'tan itibaren evleri, restoranları ve tüm işletmeleri attıkları çöpler için ödeme yapmaya zorlayacak katı atık ücretlendirmesini uygulamayı planlıyor ancak uygulamayla ilgili lojistik sorunu henüz çözülemedi.