ABD'deki film ve dizi sektörünün kalbi Hollywood'da senaristlerin başlattığı ve oyuncuların da katıldığı, yaklaşık 5 aydır süren grevi sonlandırmak için yapılan görüşmelerde ön anlaşma sağlandı.

Senaristlerin temsilcileri, stüdyo patronlarıyla 5 gündür süren görüşmeler sonunda bir anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Amerika Yazarlar Birliği (WGA), anlaşmanın "Senaristler için anlamlı kazanımlar ve güvence sağlayan, istisnai bir anlaşma" olduğunu duyurdu.

Ancak grevin sona erebilmesi için anlaşmanın WGA üyelerince de kabul edilmesi gerekiyor.

Sektörün son 60 yıldır gördüğü en büyük ve uzun toplu eylem olan grev nedeniyle film ve televizyon yapımları büyük ölçüde durdu.

On binlerce Hollywood oyuncusu da, yayın devlerinin daha adil bir kâr paylaşımı ve daha iyi çalışma koşulları için eylem yapan senaristlerin grevine katıldı. Oyuncular Sendikası (SAG) da oyuncuların haklarının dijital kopyalar yoluyla gasp edilmesini engellemek istiyor.

Ancak işlerin yeniden başlayabilmesi için WGA yönetimi ve üyelerinin, Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği ile üç yıllık kontrat üzerinde anlaşması gerekiyor.

WGA, anlaşmanın bazı detaylarının hala netleşmediğini ve henüz grevi sonlandırma çağrısı yapmadıklarını, ancak bugünden itibaren grev gözcülüğünü bırakacaklarını duyurdu.

Senaristler ücretlerde ve çalışma koşullarının iyileştirilmesinin yanında, yapay zekanın sektördeki kullanımına dair de bazı düzenlemeler istiyor.

2 Mayıs'ta başlayan grev, California eyaletinin ekonomisine de milyarlarca dolarlık darbe indirdi. Senaristlerin grevinden gıda ikram ve kostüm şirketleri, marangozlar ve kameramanlar gibi birçok farklı sektör de etkilendi.

1980 yılında son grevin sektöre maliyeti bugünkü değerlerle 370 milyon dolara yaklaşmıştı.