Hollanda'da Mart 2020'de bir müzeden çalınan Van Gogh'un "1884 tarihli "Nuenen'deki Papaz Evi Bahçesi" adlı tablosu 3,5 yıl sonra bulundu.

BBC'nin haberine göre, 139 yıllık tablo, yaklaşık 3,5 yıl sonra Hollandalı dedektif Arthur Brand'a teslim edildi.

Brand, Van Gogh tablosunun, yastık kılıfına sarılı halde poşet içinde ismi açıklanmayan bir kişi tarafından kendisine verildiğini söyledi.

Polisle koordinasyon içerisinde tabloyu geri aldığını anlatan Brand, tabloyu veren kişinin hırsızlık olayına dahil olmadığının bilindiğini belirtti.

Brand, suç örgütleri arasında elden ele dolaşan ve polis tarafından aranan tablonun "kimliğinin gizli kalması şartıyla" bir kişi tarafından kendisine getirildiğini kaydetti.

- Tabloyu çalan hırsızın kimliği DNA ile belirlenmişti

Söz konusu tabloyu çalan Fransız asıllı hırsız Nils M, olay yerindeki DNA'sı üzerinden tespit edilmişti.

Hırsız 2021'de 8 yıl hapis cezasına çarptırılırken, milyonlarca euro değerindeki Van Gogh'un tablosu ise bulunamamıştı.

"Nuenen'deki Papaz Evi Bahçesi" adlı tablosu, Amsterdam'ın Laren kasabasındaki bir müzeden Mart 2020'de çalınmıştı.

Hırsızlık, Covid-19 salgınının başladığı 2020'deki sokağa çıkma yasakları döneminde Singer Laren Müzesi'nin cam duvarlarının kırılması sonucu gerçekleşmişti.