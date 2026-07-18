Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, ülkenin su yönetiminde "seviye 2" olarak adlandırılan "fiili su kıtlığına" geçildiği ifade edildi.

Uzun süredir devam eden kuraklık, yüksek sıcaklıklar ile Ren ve Maas nehirlerinde su seviyelerinin temmuz ayı için olağan dışı seviyelere gerilemesiyle ülkede "fili su kıtlığı" ilan edildiği belirtilen açıklamada, su kaynaklarının daha sıkı şekilde yönetileceği aktarıldı.

Açıklamada, mevcut durumun içme suyunu etkilemediği kaydedilerek, vatandaşlara gereksiz su kullanımından kaçınmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Yağışların yetersiz kalması ve sıcak hava dalgasının etkisini sürdürmesiyle kuraklığın devam edebileceğine işaret edildi.

Bu arada Hollanda'nın doğusundaki Nijmegen'de bulunan nehir ve su yollarında su seviyesinin kritik seviyelere düştüğü gözlemlendi.