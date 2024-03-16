Hollanda’nın, Güney Kıbrıs’ın Gazze’ye insani yardım gönderilmesi için başlattığı “Amaltheia” girişimine katkı yapacağı bildirildi.

Haravgi gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştüğünü ve basına yaptığı açıklamada, Rutte’nin en başından beri bu girişimi desteklediğini kaydederek, kendisinin Rutte’den teknik yardım talebinde bulunduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, Rutte’nin bu talebe olumlu karşılık verdiğini ve Salı günü Hollanda’dan, yetkili bakanla birlikte bazı uzmanların Güney Kıbrıs’a gideceğini yazdı.

- Mısır’a gidiyor

Bu arada gazete, Hristodulidis’in gazetecilere yaptığı açıklamada, yarın Mısır’a gideceğini söylediğini yazdı.

Haberde, Hristodulidis’in Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, iki AB üyesi devletin liderleri ve AB Dönem Başkanı Belçika’dan yetkililerle Mısır’a giderek, Gazze’ye daha fazla insani yardım yapılmasına yönelik temaslar yapacağı kaydedildi.

- Kombos da AB Dışişleri Balaları Konseyi’ni bilgilendirecek

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos’un, Gazze’ye insani yardım koridoruyla ilgili Pazartesi günü, AB Dışişleri Bakanları Konseyi’ni bilgilendireceğini yazdı.

Gazete, Gazze’ye ilk insani yardım malzemelerini taşıyan “Open Arms” isimli geminin varış noktasına ulaştığını ve dün akşamdan itibarıyla 200 ton insani yardım malzemesinin indirilmeye başlanmasının beklendiğini kaydetti.