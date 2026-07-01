Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, Kıbrıslılara, çıkarlarını ve haklarını koruyacak ve saygı gösterecek, ortak, müreffeh ve güvenli bir gelecek tasarlama çağrısında bulundu.

Başarılı bir sonuç için iki liderin, kendi toplumları tarafından desteklenen, sürdürülebilir ve gerçek siyasi iradesine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Holguin, Kıbrıslıların iş birliği yapabileceğine ve yeni nesiller için ortak bir gelecek vizyonunu paylaşabileceğine duyduğu inancı dile getirdi.

“Yenilenmiş bir diyaloğun, her iki tarafı da güven içinde ve fırsatlarla refah içinde yaşayabilecekleri bir yol üzerinde anlaşmaya motive edebileceğine içtenlikle inanıyorum.” diyen Holguin, Kıbrıs’ın, kendi özelliklerine ve çeşitliliğine saygı duyarken ortak çıkarlar etrafında birleşerek bölgesel bir aktör olma potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekti.

Bu süreçte herkesi tatmin edecek bir anlaşmaya, doğru diyaloğu teşvik edecek tüm yolları araştırdıklarını, bunları denemeye istekli ve kararlı olduğunu ifade eden Holguin, Kıbrıslıların bu kez kalıcı bir çözüm müzakere etmek için tarihi fırsatı değerlendireceklerini içtenlikle umduğunu belirtti.

Holguin yaptığı yazılı açıklamada, son 10 yılda sahadaki gerçeklerin büyük ölçüde değiştiğini belirterek, statükonun günün hızla değişen ve çalkantılı dünyasında istikrar ve güvenliğin garantisi olmaktan çıktığını vurguladı.

“Farklı bir Kıbrıs’a inanmanın zorluğunu anlıyorum. Ama pes etmeyin, zor bir geçmişin esiri olmayın.” diyen Holguin, son haftalarda kuzey ve güney medyasında yer alan bazı haberlerin söylenti ve yanlış inanışlara dayandığına işaret etti. Holguin açıklamasında “Benim tarafımdan yazılmış tek bir kelime bile yok.” ifadelerine yer verdi.

- “Hedef sadece müzakerelere başlamak değil, başarılı bir şekilde sonuçlandırmak”

BMGS’nin Kişisel Temsilcisi Holguin, açıklamasında, 7-14 Haziran tarihleri arasında Kıbrıs’a yaptığı ziyaret sırasında liderler Tufan Erhürman ile Nikos Hristodulidis’le iki kez görüştüğünü anımsatarak, görüşmelerde ileriye dönük yol haritasını ele aldığını ifade etti.

Holguin, mayıs ayındaki parlamento seçimlerinin ardından güneydeki siyasi partilerle de kapsamlı görüşmeler yaptığını, geçen hafta New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldiğini hatırlattı; “Yapılanlar sadece müzakerelere başlamak için değil, aynı zamanda başarılı şekilde sonuçlanması içindir.” dedi.

Guterres’in tüm Kıbrıslılar için karşılıklı yarar sağlayan bir çözüm bulunması konusundaki desteğine sadık olduğunu belirten Holguin, tarafları nihai çözüme doğru somut adımlar atmaya ikna edecek sonraki aşamaları değerlendirirken iyimserliğin iki tarafı da Kıbrıs’ın geleceğine yönlendirebileceği umudunu taşıdığını ifade etti.

- “Tarihin ağırlığı bilgelik, empati ve cömertlikle ele alınmalı”

On yıllardır güven inşa etmenin zor olduğunu vurgulayan Holguin, tarihin ağırlığının bilgelik, empati ve cömertlikle ele alınması gerektiğini kaydetti.

Holguin, yanlış bilgilerin de süreçte rol oynadığını belirterek, son haftalarda adanın kuzeyi ve güneyinde medyada yer alan bazı haberlerin söylentiler ve yanlış inanışların ürünü olduğunu söyledi. Söz konusu yazıları “Yaratıcılık açısından zengin” olarak değerlendirilen Holguin, “Benim tarafımdan yazılmış tek bir kelime bile yok.” dedi.

Holguin, çalışmalarını tarafları ve her iki taraftan paydaşları dinlemeye yoğunlaştırdığını vurgulayarak, “Siyasi atmosferin her zaman hassas olduğunu anlıyorum, ancak yine de her iki taraf da farklılıklarını ve anlaşmazlıklarını temelli çözmek için zihinlerini ve eylemlerini bir araya getirirse güvenin galip gelebileceğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Beklentilerin büyük olduğunu ve yeni gelecek inşa etmek için kapı açılmasından korkulduğunu belirten Holguin, bu belirsizlik altında statükoyu canlı tutmak isteyen farklı güçlerin de ortaya çıktığına dikkat çekti.

- “Amacımız somut adımları teşvik edecek koşullar yaratarak Kıbrıs sorununda ilerleme kaydedilmesinin önü açmak”

Kıbrıs ziyaretinin ardından Ankara ve Atina’ya gittiğini belirten Holguin, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile görüştüğünü hatırlattı.

Holguin, çalışılması gereken alanlar üzerinde durulduğunu bu görüşmelerin samimi ve açık geçtiğini, amacın Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanmasının önünü açacak somut adımlar için koşullar yaratmak olduğunu belirtti.

Holguin, Avrupa Birliği gibi aktörlerin de Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için kararlılık ve vizyonla aktif destek sağlayacak bir ortam yaratmada kilit rolü olduğunu vurguladı.

- “İki taraftan Kıbrıslılar arasında yapıcı bir diyalog mümkün”

Ürdün'de ve Brüksel'de Gençlik Komitesi ile, İngiltere'de 13 teknik komitenin eş başkanlarıyla ve Baf'ta akademisyenler ve politikacılarla düzenlediği toplantılara işaret eden Holguin, bu toplantıların kedisine iki taraftan Kıbrıslılar arasında yapıcı bir diyaloğun mümkün olduğunu gösterdiğini söyledi.

Holguin, akademisyenleri, politikacıları, özel sektörü ve sivil toplumu dinlemeye zaman ayırdığını belirterek, Kıbrıslıların nihai ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşabileceğine dair geniş bir fikir yelpazesi bulunduğunu kaydetti.

Başarılı bir sonuç için iki liderin, kendi toplumları tarafından desteklenen, sürdürülebilir ve gerçek siyasi iradesine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Holguin, Kıbrıslıların iş birliği yapabileceğine ve yeni nesiller için ortak bir gelecek vizyonunu paylaşabileceğine duyduğu inancın altını çizdi.

- Kıbrıs, Doğu Akdeniz bölgesinde her yöne doğru köprülerin kurulduğu ve birlikte yaşamın teşvik edildiği bir yer olabilir”

Holguin, temel çıkarları dikkate alan bir uzlaşıya varılması için seçenekleri değerlendirmeye kararlı olduğunu belirtti; “Kendimi iki tarafı birbirine yaklaştırmaya adadım.” ifadelerini kullandı.

Birçok BM Genel Sekreteri’nin çözüm arayışlarında tarafları bir araya getirmeye çalıştığını, tüm bu geçmiş çabaları ve zorlu müzakereleri takdir ettiğini belirten Holguin, ancak son 10 yılda sahadaki gerçeklerin büyük ölçüde değiştiğini ifade etti.

“Yenilenmiş bir diyaloğun, her iki tarafı da güven içinde ve fırsatlarla refah içinde yaşayabilecekleri bir yol üzerinde anlaşmaya motive edebileceğine içtenlikle inanıyorum.” diyen Holguin, Kıbrıs’ın, kendi özelliklerine ve çeşitliliğine saygı duyarken ortak çıkarlar etrafında birleşerek bölgesel bir aktör olma potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekti.

Holguin, adanın Doğu Akdeniz’de köprülerin kurulduğu ve birlikte yaşamın teşvik edildiği bir yer olabileceğini kaydetti; “Kıbrıs, bölge, Avrupa ve dünyanın geri kalanı için gerçekten bir örnek teşkil edebilir.” dedi.

Bölgedeki gelişmelerin ülkeler arasında artan gerilim ve çatışmaya yol açtığını, statükonun artık istikrar ve güvenliğin garantisi olmadığını ifade eden Holguin, bu durumun tüm Kıbrıslıların çıkarlarını gözeten ve yıllardır süren belirsizliğe son verecek bir kararın daha acil hale getirdiğini belirtti.

- “Farklı bir Kıbrıs'a inanmanın zorluğunu anlıyorum. Ama pes etmeyin, zor bir geçmişin esiri olmayın”

Gelecek haftalar ve aylarda BM Genel Sekreteri ile birlikte çalışarak Kıbrıslıların uzlaşıya ve tüm adaya güvenlik ile refah getirecek nihai bir anlaşmaya varmalarını desteklemek için çaba göstereceğini kaydeden Holguin, sözlerini şöyle sonlandırdı:

Durmaksızın sürdürdüğüm arayışımda, Kıbrıslılara, çıkarlarınızı ve haklarınızı koruyacak ve saygı gösterecek ortak, müreffeh ve güvenli bir gelecek tasarlamaları için davetimi yineliyorum.

Tüm paydaşlar için tatmin edici bir anlaşmaya doğru diyaloğu teşvik etmek için mümkün olan tüm yolları denemeye kararlıyım ve istekliyim. Kıbrıslıların bu kez, kalıcı bir çözüm müzakere etmek için bu tarihi fırsatı değerlendireceklerini içtenlikle umuyorum.

Farklı bir Kıbrıs'a inanmanın zorluğunu anlıyorum. Ama pes etmeyin, zor bir geçmişin esiri olmayın.”