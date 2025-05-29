BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Kıbrıs’taki temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

Fileleftheros gazetesi BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in, geçtiğimiz Salı günü, Rum müzakereci Menelaos Menalau ile Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar başkanlıklarındaki müzakere gruplarıyla bir araya geldiğini yazdı.

Habere göre Holguin, kültür ve çevre ile ilgili teknik komitelerle de görüştü.

Haberde ayrıca Holguin’in dün ise İki Toplumlu Gençlik Komitesi ile görüşmesinin beklendiği de ifade edildi.