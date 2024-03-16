BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Ada’daki ikinci tur temaslarını, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile bugün yapacağı ikinci görüşme ile tamamlıyor.

Politis “Dinliyor ve Stratejisini Belirliyor… Başkan Hristodulidis İçin Bugün Holguin İle İkinci Görüşme” başlıklı haberinde Ada’da kaldığı 5 gün içerisinde gerçekleştirdiği temaslarla sivil toplum kuruluşlarının görüş ve değerlendirmelerine büyük önem veren Holguin’in, hem KKTC’deki hem de Güney Kıbrıs’taki siyasi, sosyal ve ekonomik yelpazenin tamamının görüş ve tezlerini topladığını yazdı.

Holguin’in muhataplarını dinlediğini, gelecekle ilgili kendi değerlendirmelerini çok az ortaya koyduğunu yazan gazete, “en azından çeşitli temaslarında söylediklerinden, somut önerilerle etkin müdahil olma şekli veya zamanıyla ilgili henüz herhangi kesin bir metodoloji belirlemediğinin anlaşıldığını” kaydetti.

Habere göre diplomatik çevreler Holguin’in, sonraya müphem mesele bırakmak istemediğini, tarafların tam olarak ne istediğine dair bir resim elde etmek istediğini değerlendiriyor. Tarafları dinliyor ve muhataplarının görüşleri arasında karşılaştırmalar ve sentezler yapıyor.

Haravgi, bugün saat 09.30’da Hristodulidis’le görüşmesi beklenen Holguin’in yarın Ada’dan ayrılacağını yazdı. Holguin’in şu ana kadar Ada’ya yeniden gelişiyle ilgili net bir tarih planlamadığını ancak bundan sonra atılacak adımları koordine etmesi için yakın çalışma arkadaşının burada kalacağını ekledi.

Gazete haberin devamında, Maria Angela Holguin’in geçen iki gün KKTC’de yaptığı temaslarla ilgili bilgi aktardı.