Liderler ve iki toplumdan temsilcilerle bir araya gelmek üzere adada bulunan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, Lefkoşa Türk Belediye (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’yı ziyaret etti.

LTB’de saat 18.00’de başlayan görüşmenin başında Harmancı, Holguin’e 1974 sonrasında yapılan ilk iki toplumlu girişim olduğunu vurgulayarak Lefkoşa Türk ve Rum Belediyesi tarafından hazırlanan Lefkoşa Master Planı ile iki toplum arasında köprü oluşturacağına, önemli bir güven artırıcı önlem teşkil edeceğine inandığını vurguladığı, LTB ile Lefkoşa Rum Belediyesi’nin üzerinde uzlaştığı Kanlıdere Projesi ile ilgili görselleri hediye etti.

-Harmancı: "Engellerin aşılmasının bir yolu bulunmalı"

Harmancı görüşmenin başında yaptığı konuşmada, Holguin’i LTB’de görmekten memnuniyet duyduğunu kaydetti ve Holguin’in görevini ve iki toplum arasında köprü kurmanın zorluğunu anladığını kaydetti.

Holguin’in mevcut durumu kapsamlı bir şekilde kavradığına tanık olduklarını kaydeden Harmancı, Holguin’in farklı bir bakış açısıyla iki toplumu yakınlaştıracak, taraflar arasındaki duvarın yıkılmasını ve en azından müzakerelerin başlamasını sağlayacak farklı unsurları masaya koyacağına inandığını söyledi.

Harmancı, yeni sürece katkı koymaya gönüllü olduklarını da vurgulayarak engellerin aşılmasının bir yolunun bulunması gerektiğini kaydetti.

Görevi aldıktan sonra Kıbrıs’a ikinci ziyaretini yapan ve bugün liderlerle görüşen Holguin'in, önümüzdeki günlerde siyasi parti temsilcileriyle de görüşmesi bekleniyor.