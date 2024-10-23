Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv çevresindeki İsrail Askeri İstihbarat Birimi 8200'e bağlı Glilot Üssü'nün füze salvosuyla bombalandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırının "Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin halkına ve onurlu direnişine destek olmak, Lübnan'ı ve halkını savunmak, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırı ve katliamlara yanıt vermek" için gerçekleştirildiği ifade edildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan atılan 2 füzeye karşı konulduğu, saldırı nedeniyle ülkenin orta ve kuzey bölgelerinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de X hesabından yaptığı açıklamada, son 24 saatte yaklaşık 70 Hizbullah mensubunun karadan ve havadan düzenlenen saldırılarda öldürüldüğünü öne sürdü.

Adraee, saldırılarda Hizbullah'ın yeraltı altyapısının yanı sıra roket rampaları, tanksavar füzeleri, havan topları, mühimmat ve diğer askeri ekipmanları içeren silah depolarının imha edildiğini belirtti.

İsrail basınına göre, füze saldırıları sonrası Herzliya'da bir kadın şarapnel parçaları nedeniyle hafif şekilde yaralandı.

Herzliya'da şarapnel parçaları nedeniyle park halindeki bazı araçlar da zarar gördü.