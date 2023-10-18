Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, ülkenin güneyinden, İsrail'e ait askeri hedefleri vurduğunu duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklama, örgüte yakınlığıyla bilenen Al Mayadeen TV'nin internet sitesi tarafından paylaşıldı.

Açıklamada, İsrail'e ait sınırdaki askeri toplanma üssü ve gözetleme kulesinin güdümlü füzeyle vurulduğu kaydedildi.

Saldırı nedeniyle İsrail tarafında ölü ve yaralı olduğu iddia edildi.

- İsrail'den karşılık

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan'dan füze saldırısı gerçekleştirildiği, bunu karşılık verildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Lübnan'daki 2 askeri hedefi vurduğu aktarılan açıklamada, Lübnan'dan hafif silahlarla da Şebaa Çiftlikleri'ndeki İsrail askerlerine yönelik ateş açıldığı ve karşılık verildiği kaydedildi.