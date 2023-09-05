Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Hisseli arasının tamamının kendisine ait olduğunu göstererek, satmaya kalkışan Felestin Çalışkanlar ile suç ortağı olan komşusu Mehmet Songuç bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Cemil Özakın zanlıların “Evrak Sahteleme, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini” meselesiyle ilgili tutuklandığını söyledi. Polis, Felestin Çalışkanlar’ın 19 Temmuz 2023 tarihinde Değirmenlik bölgesinde bulunan hisseli 128 dönüm arsanın 46 dönümüne sahip olmasına rağmen, tümümün kendisine ait olduğuna dair satış sözleşmesi hazırladığını söyledi. Polis, Çalışkanlar’ın sahte satış sözleşmesiyle arsayı almak isteyen Ahmet Babahan ile anlaşma yaptıklarını belirtti. Polis, zanlının 128 dönüm arsayı 28 bin Sterlin paraya sattığını, Babahan’dan ön ödeme olarak, 8 bin Sterlin aldığını açıkladı. Polis, 27 Ağustos tarihinde Bahahan’ın arsanın hisseli olduğunu öğrenmesi üzerine şikayetçi olduğunu, Feletin Çalışkanlar’ın tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında8 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde birçok kişiden ifade temin edildiğini belirtti. Polis memuru, yapılan araştırma sonucu suçla bağlantılı Mehmet Songuç’un tespit edildiğini açıkladı. Polis, Songuç’un komşusu olan Felestin Çalışkanlar’ın sahte evrak düzenlemesine yardımcı olduğunu söyledi. Polis, Songuç’un ifadesinde Çalışlanlar’dan 7 bin TL aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Çalışkanlar’ın akli melekelerinin yerinde olmadığına dair iddialar üzerine bu yönde de soruşturma yapıldığını kaydeden polis, doktor raporunun çıktığını, Çalıkanlar’ın zekasıyla ilgili herhangi bir sorun olmadığının belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, teminata bağlanmalarını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlıların 15’er bin TL nakit teminat yatırması ve her biri için ikişer kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.