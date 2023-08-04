Güney Kıbrıs ile Hırvatistan arasında, deniz ekosistemlerini iyileştirmeyi amaçlayan bir iş birliği programı başladı.

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs ile Hırvatistan arasında, denizlerde sağlıklı, sürdürülebilir ve kalıcı bir ekonomik geliştirebilmeyi öngören bir iş birliği programının başlayacağını yazdı.

Habere göre, her iki ülkenin devlet, akademik ve özel sektörlerindeki şirket ve örgütlerin katılabilecekleri 4 yıllık iş birliği öngören program AB’nin “SeaTecHub” isimli programı çerçevesinde gerçekleştirilecek ve 5 milyon Euro bütçeye sahip olacak.