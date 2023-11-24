Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Bosna Hersek'in Avrupa Birliği (AB) ile katılım müzakerelerinin bir an evvel başlamasını temenni ettiklerini söyledi.

Grlic Radman, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında, Bosna Hersekli mevkidaşı Elmedin Konakovic ile basın toplantısı düzenledi.

Bosna Hersek'in geçen yıl AB'ye üyelik yolunda aday statüsü aldığını anımsatan Grlic Radman, bugünkü ziyareti çerçevesinde AB'ye üyelik yolunda ortak çalışma komisyonunun kurulmasını görüştüklerini ve bunun, Bosna Hersek katılım müzakerelerine başladığında da son derece faydalı olacağını kaydetti.

Grlic Radman, AB'ye 2013'te üye olan Hırvatistan'ın Bosna Hersek'e desteğini sürdürdüğünü belirterek "Bosna Hersek'in AB ile katılım müzakerelerinin bir an evvel başlamasını temenni ediyoruz. Hırvatistan bu yolda tecrübesi, uzmanları ve planlaması ile Bosna Hersek'in yanında." dedi.

NATO ve Avro Bölgesi'ne de dahil olan Hırvatistan'ın, kendisini birçok alanda kanıtladığını aktaran Grlic Radman, Bosna Hersek ile dostluklarının da hakiki olduğunu belirtti.

Konakovic de Bosna Hersek'in birincil önceliğinin AB'ye üyelik süreci olduğuna işaret ederek ülkesinin Hırvatistan ile önemli seviyede dış ticaret hacminin bulunduğunu kaydetti.

Grlic Radman, Saraybosna'daki temasları kapsamında, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo ile de bir araya gelecek.