Hırvatistan'dan Avusturya'nın Salzburg kentine giden küçük bir uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
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Avusturya'da polis, dün Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'den havalanan "Cirrus SR20" tipi küçük uçağın, 2 saat sonra Salzburg'un Lintsching bölgesi yakınlarında düştüğünü bildirdi.
Hayatını kaybeden 4 kişinin cesedinin enkazdan çıkarıldığını belirten polis, kimlik tespitinin henüz yapılamadığını ifade etti.
Polis, kazanın nedeninin araştırıldığı kaydetti.