08.06.2023 tarihinde, saat 11.00 sıralarında, Gönyeli’de faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden P.B.(E-27)’nin, satışa sunulan toplam 854 TL değerindeki 2 şişe alkollü içkiyi alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup yapılan ileri soruşturmada ayrıca, ikamet izinsiz olarak KKTC’de ikamet ettiği de tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

07.06.2023 tarihinde, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giden R.T.(E-27)’nin, satışa sunulan toplam 1255 TL değerindeki 3 kilo kuzu etini, içecek ve gıda ürününü alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

09.06.2023 tarihinde, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giden E.A.(E-25)’nın, satışa sunulan toplam 695.99 TL değerindeki gıda ve kozmetik ürünlerini alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.