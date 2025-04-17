(Kamalı Haber)- Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından evinde yapılan aramada tasarruflarında uyuşturucu bulunarak tutuklanan Nijeryalı Chukwudi Kenneth Nwachukwu yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ozan Özder mahkemeye olguları aktardı. Polis, 09.04.2025 tarihinde 12:55 - 13:25 saatleri arasında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından, zanlının Lefkoşa’daki ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada; 28 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bir adet hassas terazi cihazı bulunarak, emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 7 gün ek süre alındığını, ifadesinde suçunu kabul ettiğini, uyuşturucu maddeyi 8 Nisan’da aranan bir şahıstan 30 gram olarak aldığını, maddi kazanç sağlamak için satışını yapacağını ve bir gramını sattığını söylediğini aktardı.

Polis memuru, konu maddelerin analize gönderildiğini, parmak incelemesi yapılacağını belirtti. Zanlıya uyuşturucu temin eden ve zanlıdan uyuşturucu alan şahısların arandığını, beklenen analiz ve parmak izi inceleme sonuçları olduğunu kaydeden polis, ayrıca zanlının ülkedeki yasal statüsünün de araştırıldığını, 2024 Kasım ayından beri ülkede ikamet izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, ülkede yasal statüsü bulunmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.