Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Hindistan Yüksek Öğrenim Kurumu, eyaletteki şiddet olayları ve protestolar nedeniyle üniversitelerde 11-12 Eylül'de eğitime ara verilmesi talimatında bulundu.

Diğer yandan, Hindistan Halk Meclisi (Lok Sabha), İçişleri Bakanı Amit Şah'ın olaylara müdahalede bulunmasını talep ederek güvenlik güçlerinin, kanun ve düzeni yeniden tesis etmek üzere harekete geçmesi ve tedbirler alması çağrısı yaptı.

Kuki topluluğu mensuplarının 6 Eylül'de yaptığı roket saldırısında, Manipur'un Moirang bölgesinde bir kişi hayatını kaybetmişti.

Manipur polisi, 7 Eylül'de eyaletin Jiribam bölgesinde Kuki topluluğu mensubu saldırganların, Meitei topluluğundan bir kişiyi öldürmesi sonucu taraflar arasında silahlı çatışma çıktığını duyurmuştu.

Polis, çatışmada, şiddet olaylarında toplam 8 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Manipur'da dün, Kuki ve Meitei toplulukları arasında çıkan şiddet olayları ve ardından düzenlenen protestolar nedeniyle Imphal West, Imphal East ve Thoubal bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Eyalet yetkilileri ayrıca "nefret içerikli görüntülerin yayılmasının önlenmesi" için internet erişiminin 5 gün engellendiğini açıklamıştı.

- Manipur'daki şiddet olayları

Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğunun, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmediği gerekçesiyle başlattığı gösterilerde, diğer bazı etnik grupların buna karşı çıkması nedeniyle 3 Mayıs 2023'ten itibaren şiddet olayları yaşanmaya başlamıştı.

Askere 4 Mayıs'ta "Vur" emrinin verildiği eyalette, şiddet olayları yüzünden ölü sayısı 225'e çıkarken, 60 binden fazla kişi yerinden edildi.