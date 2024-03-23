Hindistan'da yüksek mahkeme, Uttar Pradeş eyaletinin Medrese Eğitim Yasası'nı "anayasaya ve laikliğe aykırı" olduğu gerekçesiyle iptal etti.

Hindustan Times'ın haberine göre, Allahabad Yüksek Mahkemesi, Uttar Pradeş eyaletinin çıkardığı 2004 tarihli "Medrese Eğitim Yasası"na ilişkin kararını verdi.

Mahkeme, medrese yasasını "anayasaya ve laikliğe aykırı" olduğunu savunarak iptal etti.

Söz konusu medreselerde eğitim gören öğrencilerin normal okullara devam etmesine hükmeden mahkemenin kararında "Eyaletin din eğitimi için bir kurul oluşturma veya sadece belirli bir din veya felsefe için bir kurul kurma yetkisi yoktur." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu kararın yaklaşık 200 bin öğrenciyi etkileyeceği tahmin ediliyor. 190 milyon nüfuslu Uttar Pradesh eyaletinin yüzde 19'unu Müslümanlar oluşturuyor. Eyalette 16 bin 500 tanınmış ve 8 bin 500 tanınmamış medrese bulunuyor.

Eyaletteki Müslüman azınlık temsilcileri, mahkemenin kararına tepki göstererek kararı temyiz mahkemesine taşıyacaklarını bildirdi.