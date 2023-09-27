Hindistan'da temmuzdan bu yana kayıp 2 öğrencinin cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasının ardından, bir süredir şiddet olaylarına sahne olan Manipur eyaletinde, yüzlerce öğrenci protesto gösterisi yaptı.

Hindistan'da 6 Temmuz'dan bu yana kayıp olan 2 öğrencinin, cinayete kurban gittiğinin açıklanmasının ardından, tepkiler arttı.

Bir süredir etnik şiddet olaylarına sahne olan eyaletin başkenti Imphal'de yüzlerce öğrenci "kurbanlar için adalet" sloganları ile protesto düzenledi.

Polis ise göstericilere göz yaşartıcı gaz ve sis bombası ile müdahale etti.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Polis müdahalesinde 47 öğrenci hafif yaralandı, şu anda durum normal ve kontrol altında." ifadesini kullandı.

AA'ya konuşan Yerel Gazeteci Basanta Kumar da öğrencilerin bugün de bir gösteri planladığını ve protestoların bir süre daha devam edeceğini aktardı.

- Manipur'daki şiddet olayları

Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğunun, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle başlattığı gösterilerde, diğer bazı etnik grupların buna karşı çıkması nedeniyle 3 Mayıs'tan itibaren şiddet olayları yaşanmaya başlamıştı.

Askere 4 Mayıs'ta "vur emri"nin verildiği eyalette şiddet olayları nedeniyle ölü sayısı 175'e çıkarken, 60 binden fazla kişi yerinden edildi.

Hindistan Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI), Manipur eyaletinde meydana gelen şiddet olaylarıyla ilgili çok sayıda vakayı soruşturmak için 53 kişilik ekip oluşturmuştu.

Oluşturulan 53 kişilik ekipte, 3 polis başmüfettiş yardımcısı, bir polis müfettişi, 16 müfettiş ve 10 müfettiş yardımcısının yer aldığı bilgisi de paylaşılırken, 17 vakanın soruşturulacağı aktarılmıştı.