Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki havalimanı yakınlarında 242 kişiyi taşıyan yolcu uçağının düştüğü bildirildi.

Hint medyasındaki haberlere göre, Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü.

Air India hava yolu şirketi, "Air India 171" uçağında 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu, yolculardan 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 1'inin Kanada ve 7'sinin Portekiz vatandaşı olduğunu açıkladı.

- Bir yolcu kazadan kurtuldu

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, uçakta bulunan 242 kişiden biri olan Ramesh Vishwaskumar Bucharvada, kazadan kurtuldu.

38 yaşındaki Bucharvada'nın, uçakta acil çıkış kapısının hemen arkasında yer alan 11A numaralı koltukta oturduğu aktarıldı.

Bucharvada'nın yürüyerek ambulansa bindiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.