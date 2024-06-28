Hindistan'da etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Yeni Delhi'deki Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nın çatısının bir bölümünün çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda iç hat uçuşları için kullanılan Terminal 1'in çatısının bir bölümü aşırı yağışlardan dolayı çöktü.

Havalimanı yetkilileri, üzerine demir kirişlerin düşmesi sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Yetkililer, enkazın kaldırılması ve mahsur kalanların kurtarılması için 1 numaralı terminaldeki uçuşların geçici süreliğine askıya alındığını açıkladı.

Press Trust of India (PTI) haber ajansına göre, çatı dışında bazı destek kirişlerinin de çökmesiyle terminaldeki yolcu alma ve bırakma alanındaki bazı araçlar da zarar gördü.

- Gurugram'da yollar su altında kaldı

Hindistan'ın Haryana eyaletine bağlı Gurugram şehrinde de etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle yolları sel aldı.

Aşırı yağışların neden olduğu su baskınları, bölgede trafiğin aksamasına yol açtı.