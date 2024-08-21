Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde bir anaokulundaki 2 kız çocuğunun cinsel istismara maruz kalması binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, geçen hafta Thane bölgesine bağlı Badlapur şehrindeki bir anaokulunda 4 yaşındaki 2 kız çocuğu, görevli bir hademe tarafından cinsel istismara uğradı.

Olayın duyulması üzerine Badlapur şehrinde binlerce kişi protesto gösterisi düzenleyerek, demir yollarını kapattı.

Göstericiler, istismarın yaşandığı anaokulunu yağmalarken, polise de taş ve sopa fırlattı. Polis ise demir yolunu kapatan ve okula saldıran göstericilere copla müdahale etti.

Çıkan olaylarda 25 polis yaralandı, 72 protestocu gözaltına alındı.

Şehirde yaşanan olaylar sebebiyle çok sayıda okulda eğitim ve öğretime ara verilirken, internet hizmetleri de askıya alındı.

Bu arada, üç siyasi partinin bir araya gelmesiyle oluşan "Maha Vikas Aghadi (MVA)" koalisyonu, 2 kız çocuğunun cinsel istismara maruz kalması sebebiyle 24 Ağustos’ta eyalet genelinde genel grev çağrısında bulundu.

- Diğer olaylar

Son dönemde cinsel istismar vakaları nedeniyle Hindistan'ın çeşitli şehirlerinde protesto gösterileri düzenlendi.

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde çalıştığı hastaneden evine dönerken 30 Temmuz'da kaybolan hemşirenin cansız bedeni, kaybolmasından 9 gün sonra evine 1,5 kilometre uzaklıkta bulunmuştu. Otopsi sonucunda hemşirenin tecavüze uğradığı belirlenmişti.

Batı Bengal eyaletinin Kalküta şehrindeki RG Kar Tıp Kolejinde çalışan 31 yaşındaki kadın doktor ise 8 Ağustos'ta 36 saatlik vardiyasının ardından çalışanlara ayrılan dinlenme odası olmadığı için seminerlerin yapıldığı bir odada uyumuştu. Ertesi sabah meslektaşları, kadının cansız bedenini yarı çıplak ve vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yara izleriyle bulmuştu.

Olayla ilgili eyaletteki birçok kentte ve Kalküta şehrinde binlerce kişi, sosyal medyadaki çağrılar üzerine bir araya gelmişti. Kalküta'nın 100 noktasında gösteriler düzenlenirken Yeni Delhi, Haydarabad, Mumbai ve Pune gibi şehirlerde de olay protesto edilmişti.