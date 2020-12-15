Derviş Gezer

Mümkün mertebe çıkmayacağız.
Maske, el yıkama ve mesafeyi unutmayacağız.
Hepsi bu kadar.
Ne çapa çekeceğiz, ne de kürek.
Ne para vereceğiz, ne borç alacağız.
Bu salgını başka türlü aşmak mümkün olmayacak.
En azından aşı bulunana dek.
Ve bu arada felaket tellaları da sussun.
Yumsunlar ağzılarını, tutsunlar dillerini.
Karantinaymış, kapanmaymış bilmem neymiş.
Karantina, izole filan yok kardeşim dünyada.
Korunarak aşılacak bir dönem bu.
Kendini koruyacaksın, evladını, anneni ve babanı.
Toplumunu koruyacaksın.
Ama en önce kendini.
*****
Çok yazıldı ve çok çizildi.
Covid yaşlılar ve kronikler hariç tehlikesiz.
Tek bir tehlike var toplumsal boyutta.
Salgın boyutuna varırsa hastaneler yetmeyecek.
Doktorlar yetmeyecek.
Ve işte o zaman facia olacak.
Bütün mesele bu.
Bulaşın salgın boyutuna varmasını önlemek.
Bunun da yolu belli.
Yap işte yapman gerekeni.
Seni Ali Pilli koruyamaz.
Önce kendine sahip çıkacaksın.
Seni Hükümet de koruyamaz.
Önce sen kendini koruyacaksın.
*****
Geldiğimiz noktada hayat akmaya devam edecek.
Hayat akarken biz de hayata katılacağız.
Ama yeni yaşam anlayışı ile.
Yeni dünya düzenine uygun.
Mesafe ile.
Maske ile.
El yıkama ile.
Hade kendimize gelelim arkadaşlar.
Bırakalım sosyal medya lafazanlıklarını.
Kapıları kapatalım, izole olalım hikayelerini de.
İş başa düştü.
Bir sefer de birilerinden birşey beklemeden biz yapalım.
Bu sefer kendi derdimize kendimiz derman olalım.
Hade bir hissa.
En azından aşı bulunana dek.