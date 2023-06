HER GÜN FİYAT DEĞİŞTİRİYORLAR

HER GÜN FATURALARI DEĞİŞİTİRİYORLAR

DEĞİŞTİREMEDİKLERİ TEK ŞEY

ASGARİ ÜCRET..



Bir yanda iki ev kirasına denk bir asgari ücret.

Öte yandan ise durmadan süratle dövize sığınarak , stoklarda bulunan her şeyin evet bildiğiniz her ürünün, her gıdanın , her giyimin an be an fiyatını değiştiriyorlar. Elektirik faturaları her ay farklı bir model ile değiştiriyorlar. Su faturalarını vergi şamatası adı altında, değiştirip festival gibi her ay bir model gönderiyorlar.

Eczanelerde mevcut artık ne kadar ilaç kalmışsa , her paketin üzerinde 3 tane üstüste basılmış fiyat etiketi yapıyorlar. 100 TL aldığı ürünü 160 bilemediniz 180 TL kadar değiştirip satıyorlar. Eğitim de var olan masraflar geçen hafta başka bu hafta başka diyerek değiştirip velilere kitliyorlar. Hele 2023-2024 öğretim yılını düşünmek bile istemiyoruz.

Restaurantlar bu gün bilindik yemeğin menüsü bir fiyat , ertesi gün başka bir fiyat. Kasap eti bu gün şu kadar ,yarın etiket değiştirip şu kadar diyorlar. Kahveye gelince her markete bir fiyata satılıyor. Aynı kahve , aynı üretici ama fiyatlar farklı farklı. Market reyonlarında her gün etiket değiştirmek için extra personel alımına başlandı. Şaka gibi bir ülke..

Kamu dairelerinin hizmetleri yeminle akıl sağlığı bozacak seviyede. Kimlik çıkartma başvurusu yapıyorsunuz. Bekleyecekseniz 302 TL ödeyeceksin. Hemen almak istiyorsanız 400 TL ödeyeceksiniz. Günlerce nedenini düşündüm bulamadım. Aynı personel, aynı iş, ayni kart ama nedense hemen isteyince ücret artıyor. Şaka gibisiniz . Var mı başka ülkelerde böyle servisler ? Küçük bir fark değil mi? Öyle görünüyor ama bu küçük ve küçümsediğimiz rakamlar , halkın hakkını bile isteye çalmak ve gün sonu başkasının cebini doldurmaya kadar muazzam rakamlara geliyor.

3 ve 6 ay da bir değişen ev kiraları. Yıllık demiyorum. Toplu taşımacılık pek yok ama ender olanlar da bir ay 20 TL hizmet veriyor. Öbür ay 25 TL. Bu lefkoşa içi seyahatlerde. Berberler 15 gün önce 100 TL traş ediyor. Sonra ki 15 günde 120 TL. Herkes kafasına göre istediği fiyat politikası ile halkı soymaya devam ediyor. Ama balık baştan kokuyor. Köy köpeksiz olunca , sopasız dolaşmak hak oldu derler. Bizim ülke de mega marketler, tüccarlar, mağazalar, esnaflar istediği gibi oyunlarını icra ediyor.

Peki çok sayın Devlet-i Aliyye mensupları. Küçücük saray koltuklarınızdan bu kadar, sahipsizliği alışkanlık haline getirmiş olmanız ve halkın alım gücünün artık tamamen olmadığını, anlamanız için daha ne olması lazım bu ülkede. Verdiğiniz maaşların iki ev kirasına anca yediğini anlamanız için ne yapılması gerekiyor. Bu kadar başı boş bırakılan piyasanın , halkın hayatlarını hem ekonomik, hem sağlık , hemde kültürel açıdan ne kadar fazla tehdit ettiğini göremiyor musunuz?

Hayır hayır

Zinhar bu sözlerimizi düzeltiyorum. Görüyor, biliyor, anlıyor ama yapmak için en küçük bir icraat girişiminde bulunmuyorsunuz. Komşu komşuya daha

çok destek oluyor. Sizler oralara yönetmek, refah, huzur, güvenlik ve varoluş için seçilip getirildiniz. Yok olmak isteyen bir birey ve toplum kendi kendine bunu yapar. Bu yüzden buna İntihar denildi. Öbür türlüsü taammüden adam öldürmektir. İşte sizler Sayın hükümet edenler tam da bunu yapıyorsunuz.

11.500 TL ile...

12 bin TL olan mutfak giderini karşılayacak. Çarşaf çarşaf su ve elektirk faturalarını ödeyecek. Gidecek 150 TL karpuz alacak. 600 tl et alacak. 3 farklı fiyat ile ilaç alacak. Çocuk okutacak. Akaryakıt alacak. Araba taksiti ödeyecek. Ev kirası veya taksit ödeyecek. Bla bla bla daha bir çok gider. Matematik sorunu büyük bir problem sanırım. Tüm bunları görmezden, duymazdan ve de anlamamzlıktan gelemezsiniz. Bu kadarı kabul edilir olmamaz. Diplomalarınıza büyük haksızlık ve ayıp olur değil mi?



Hani ülke insanının çıkarlarını düşünen yönetim. Hani ülke insanına yaşanır bir ülke olma yolundaki çalışmalarınız. Hani eşit ve egemen devlet sözleriniz. Hani kendi ülke insanına sonsuz eğitim, şüphesiz kesintisiz sağlık hizmeti. Hani çağdaş ve modern bir ülke olma vaatleriniz. Hani aydınlık ve tertemiz sorunsuz yollar. Hani uyuşturucusuz bir toplum.

Bu vaatler vereli çok uzun zaman , tutulmayalı ise asırlar oldu. Aynı eski sevgilime benziyorsunuz sayın yönetim.

SÖYLEDİKLERİ İLE YAPTIKLARI ASLA BİRBİRİNİ TUTMAYAN..



KARAKUŞ