Rum Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bir araştırma, Güney Kıbrıs’taki okullarda her dört öğrenciden birinin okulda veya sosyal medyada zorbalık gördüğünü ortaya koydu.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Eğitim Bakanlığı tarafından Güney Kıbrıs’taki okullarda yapılan ve 20 bine yakın öğretmen ve öğrencinin katıldığı araştırmanın sonuçlarının dün yapılan bir basın açıklamasıyla duyurulduğunu yazdı.

Habere göre, Rum Eğitim Bakanı Athina Mihailidu dün yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın AB ülkeleri arasında okullarda zorbalık ve şiddet vakaları bakımından üst sıralarda yer aldığını ifade etti.

Mihailidu, her dört öğrenciden birinin zorbalıkla karşılaştığını ve her on çocuktan birinin dışlandığını belirtirken, zorbalık karşısında ise çocukların yüzde 50’sinden fazlasının seyirci kalmayı tercih ettiğini vurguladı.

Zorbalık olayların en fazla, ilkokuldan ortaokula geçiş yapılan 6’ncı sınıfta yaşandığını belirten Mihailidu, araştırmaya katılan eğitimcilerin yüzde 26,8’inin öğrencilerden, yüzde 16,3’ünün ise velilerden şiddet gördüklerini ifade ettiklerini de belirtti.