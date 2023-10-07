Her Daim Dostlar Grubu, Gazimağusa’nın anıt ağaçlarından  cümbez ağacı ile ilgili Prof. Dr. Ünal Asan tarafından hazırlanan bilimsel raporu Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’a sundu. Grup, rapor doğrultusunda  ağaca gereken bakımla da ilgili bilgi verdi.

Her Daim Dostlar Grubundan yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Uluçay’ın  en yakın zamanda  gereken bakımın yapılacağını, istenilen korkuluk, dayanak ve künyenin yapılması için gerekli girişimi başlatacağını  belirtti.

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Açıklamada, anıt ağaca en yakın zamanda gereken bakımın gerçekleşmesi dileğinde bulunuldu.