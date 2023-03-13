HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda Sekizli Final heyecanı Konya’da başlıyorKONYA (İGFA) - HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda Sekizli Final heyecanı 15 Mart'ta oynanacak çeyrek final karşılaşmaları ile başlıyor.

Konya’da Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda yapılacak olan Sekizli Final’in ilk gününde saat 13.00'te Sakarya Büyükşehir-MKE Ankaragücü Mamak, saat 15.00'te Beykoz Belediyesi-Nilüfer Belediye, saat 17.00'de Beşiktaş Yurtbay Seramik-İzmir Büyükşehir ve saat 19.00'da Spor Toto-Mihallıçcık maçları oynanacak.

Yarı final maçları ise 17 Mart Cuma günü saat 14.00 ve 16.00'da yapılırken, kupanın final maçı 18 Mart Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Yarı final ve final müsabakaları TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Yarı final maçları öncesi 16 Mart Perşembe günü ise yarı finalde mücadele edecek olan takım kaptanlarının katılacağı bir basın toplantısı düzenlenecek. Konya’da Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu basın toplantı odasında yapılacak basın toplantısı saat 12.00'de başlayacak ve THF Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.