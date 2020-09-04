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Hayat neden bu kadar zor?

Derviş Gezer
Türkiye

Derviş Gezer

04 Eylül 2020, 03:42

Bazen olumlu olmalı artık diyorum.

Bu kadar zorken her şey.

Ama olumlu olmak için sebep bulmalı insan.

Sebep yok, olumlu hiçbir şey yok.

Hiç mi yok yani diyenler de var elbet.

Yok kardeşim.

Olumlu olan hiçbir şey yok.

Pozitif olamıyorsun.

Pozitif olan tek şey Covid-19 enflasyonu.

O kadar.

*****

Covid-19 açılım süreci yönetilemedi.

Salgın her yana dağılmış durumda.

Açılım başarılamadı.

Bugün 10 uçak, yarın 3.

Öbür gün ne olacağı meçhul.

Turizm zaten yok.

Üniversiteler tam bir bilmece.

Okulları açamıyoruz.

Tedbir yok, denetim yok.

En önemlisi, iyi da kötü bir karar yok.

Var olan tel şey kararsızlık.

Yalpalama, dik duramama, iş bilmeme.

Her kafadan bir ses.

Tam bir kaos.

*****

Her şey bu kadar kötü iken ekonomi dipte.

Döviz boyumuzu, posumuzu aştı.

Hayat pahalılığı arşa çıktı.

Halk, bizzat yaşıyor her şeyi.

Öte yanda Cumhurbaşkanlığı seçimi.

Türkiye karışmaya çalışıyor.

Seçime ilgi yok.

Katılım %50 civarı bekleniyor.

Kimselerin gelecek inancı kalmamış.

Kimselerde aidiyet kalmamış.

*****

Vatana vatan demekten aciziz artık.

Toprağımız bizi besleyemiyor.

Yöneticilerimiz bizi yönetemiyor.

Kimselerin bu ülkeye sahip çıkma derdi yok.

Halk zaten kendisi sahiplenmekten vazgeçmiş.

Herkes suçlu kim arayışında.

Ama suçlu hepimiziz.

Suçlu aynadaki suretler.

Ve bizler, bu hayatı bu kadar zorlaştırdık.

İslamabad’dan daha zor, Kabil’den daha az yaşanabilir.

Elimizle yaptık hepimiz.

Başımızla çekiyoruz.

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