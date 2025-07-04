Larnaka Havalimanı’nda, yurtdışına gönderilmek istenen bir paketin içerisinde 2 tabanca ve uyuşturucu madde bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre, posta yoluyla gönderilmek istenen paketin güvenlik kontrolü sırasında 2 tabanca, 240 gram kuru hintkeneviri bitkisi, 33 gram kristal MDMA maddesi, 30 gram kokain, bir terazi, bir elektrik tabancası bulundu.

Paketten çıkan iki tabancadan birinin hava tabancası olduğu belirlendi. İkinci tabancanın ise spor tabancası mı olduğu yoksa ateşli silaha mı dönüştürüldüğü araştırılıyor.