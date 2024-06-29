HTKS Ercan'daki eksikliklerin en erken zamanda tamamlanması ve maliyetinin halka mal edilmemesini istedi

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS ) Ercan Havalimanındaki eksikliklerin en erken zamanda tamamlanması ve maliyetinin halka mal edilmemesini istedi.

Sendika Yönetim Kurulu adına Başkan Cem Kapısız tarafından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya gönderilen ve sendika tarafından basınla da paylaşılan mektupta Haziran sonu itibarıyla Ercan Havalimanı sözleşmesindeki ihtilaflı konuları bir netliğe kavuşturmak için Bakanlık tarafından görevlendirilen “Hakem Heyeti”nin cevap verme süresinin dolduğu anımsatıldı.

Havalimanında bir havalimanı için zaruri olanların da aralarında bulunduğu işlerin yapılmayı beklediği savunulan mektupta bunların ne zaman yapılacağı ve bedelini kimin ödeyeceği soruldu.

“Hava Trafik Kontrol sistemlerinin güncellemesi, Bozuk Ercan VOR, itfaiyedeki eksiklikler, terminal bina elektrik işleri, ileride karşılaşma ihtimalimiz olan seyrüsefer ve itfaiye ile ilgili problemlerin giderleri kim tarafından karşılanacak? Şu an kurulumu yapılan meteorolojik sistemin giderlerini kim karşılıyor? Bakım ve onarım maliyetlerini kim üstlenecek?” diye soruların Arıklı’ya yöneltildiği mektupta sendikanın halk adına bu konuların takipçisi olduğu ve olmaya devam edeceği vurgulandı.

Yüksek maliyetlerin halkın parası ile karşılanıp, havalimanının gelirinin de “ultra zengin sermayelere yedirtilmemesi” umudunu da mektubunda ifade eden HTKS, “İhtilaflı olarak kabul ettiğiniz bu işlerin netleşmesi için geçen süre dolmuştur. Sonuç nedir? Bu zaruri işler kim tarafından ve ne zaman yapılacak? Parasını kim ödeyecek?” diye sordu.