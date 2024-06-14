Hava sıcaklığı yarın 40 – 43 derece sonraki günlerde 36 – 39 derece olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 15-21 Haziran tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca açık az bulutlu Pazartesi-Salı sabah saatleri yer yer sisli olacak.

En yüksek hava sıcaklığı: Periyodun ilk günü iç kesimlerde 40 – 43 derece ve sahillerde 36 – 39 derece, diğer günlerde ise iç kesimlerde 36 – 39 derece ve sahillerde 32 – 35 derece dolaylarında seyredecek

Rüzgar: Genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvete cumartesi günü ise yer yer kuvvetli olarak esecek.