KKTC’yi etkisi altına alan hava sıcaklığının hafta içinde birkaç derece düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 1-7 Ekim tarihlerine ilişkin hava raporuna göre, bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile ılık; periyodun son günlerinde ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarından başlayarak, çarşambaya kadar açık ve az bulutlu, çarşamba ve Perşembe günü parçalı bulutlu Cuma az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle İç kesimlerde ve sahillerde 32 – 35 derece; periyodun son günleri ise 28–31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk yarısında kuzey ve doğu, diğer yarısında ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.