Hava sıcaklığı 38-41 dereceye dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 05 – 11 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre bölge genellikle alçak basınç sistemiyle periyodun ilk günleri sıcak, diğer günleri sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Hafta sonu ve hafta boyunca hava genellikle açık ve az bulutlu geçecek, hava sıcaklığı iç kesimlerde 38 – 41, sahillerde 33 – 36 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.