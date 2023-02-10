Başbakanlık, Türkiye’de yaşanan deprem felaketinde Hatay’da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 2 KKTC vatandaşına daha ulaşıldığını açıkladı.

Başbakanlık açıklaması şöyle:

“Türkiye’de yaşanan deprem felaketinde Hatay’da bulunan ve enkaz altında kalan 2 kardeşimizin daha naaşına ulaşmış bulunuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, halkımıza başsağlığı diliyoruz. Enkaz arama ve kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Yaşanan bu kayıplarla Türkiye geneli yaşamını yitiren KKTC vatandaşı sayımız 34’e yükselirken, arama çalışmaları devam eden vatandaş sayımız 14’e inmiştir”