Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde 121. Saatte bir mucize gerçekleşti. Hatay Antakya'da 121 saat sonra enkazdan 32 yaşındaki Ergin Güzeloğlan yaşama tutundu. Umutlarin tükendiği zamanda gelen güzel haberler umutları yeşertti

Türkiye'deki depremlerde can kaybı 20 bini aştı Türkiye'deki depremlerde can kaybı 20 bini aştı

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